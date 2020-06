Homem pede ajuda à PM e suspeito é preso por roubo de carga

Um homem foi preso pela Polícia Militar por suspeita em participar de um roubo a carga em Itaquaquecetuba. A prisão, realizada esta terça-feira, 9, foi na Rua Cruzeiro do Sul, no Jardim Novo Horizonte. De acordo com a polícia, os objetos recuperados eram de produtos vendidos num site de compra e venda na internet.

O desfecho do caso começou a se montar durante um patrulhamento na Estrada do Mandi. Policiais passavam pela via, quando um rapaz disse ter sido vítima de roubo numa via próxima ao local.

No local descrito, os policiais viram um indivíduo, que arremessou um celular no matagal. A atitude reforçou as suspeitas. Foi então que os agentes o questionaram sobre o ato. O suspeito, então, confessou ter participado do roubo instantes antes. Disse, ainda, o local em que os objetos roubados estavam escondidos.

Os PMs conduziram o suspeito à Central de Flagrantes, onde ele foi autuado em flagrante por roubo. A vítima o reconheceu como sendo um dos autores. A PM realizou buscas na região, mas não localizou os comparsas do suspeito preso.