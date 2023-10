Homem perde controle de caminhão roubado, bate e é preso em Ferraz

Um homem foi preso pela Polícia Militar com um caminhão roubado na manhã desta terça-feira (10) na Rua Manoel Sebastião, em Ferraz de Vasconcelos.

Segundo a Polícia Militar, tudo aconteceu por volta das 8h. Os militares que faziam ponto de fiscalização na Estrada dos Fernandes foram avisados por testemunhas sobre um roubo com retenção de vítima. O caso envolvia três suspeitos que estariam em um Fiat Mobi. Eles teriam roubado um caminhão próximo à divisa de Suzano.

Enquanto os policiais anotavam as informações, o caminhão passou pelos militares, que iniciaram um acompanhamento que terminou quando o condutor não respeitou as ordens de parada e perdeu o controle na Rua Manoel Sebastião, em Ferraz de Vasconcelos.

O condutor fugiu para uma área de mata. No entanto, com apoio de várias viaturas, ele foi abordado e detido. Segundo a versão do preso, ele pegou o caminhão parado e estava “conduzindo para um lugar que não sabia”.

Segundo a Polícia Militar, logo depois da ação, chegou ao conhecimento das equipes que guardas civis municipais de Ribeirão Pires avistaram o Mobi e, ao emitirem ordem de parada, foram alvejados por tiros. Os suspeitos conseguiram fugir e não há informações sobre feridos.

Em seguida, na divisa entre Ribeirão Pires, Suzano e São Paulo, próximo à Avenida Sapopemba, policiais militares se depararam com os infratores que tentaram fugir. Porém, de acordo com a Polícia, o veículo foi interceptado e um dos ocupantes foi abordado, detido e conduzido à Delegacia de Ferraz de Vasconcelos.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Ferraz. A vítima foi ilesa até a delegacia.