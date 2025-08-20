Homem perde o controle, bate em imóvel e é preso em Poá

Um homem, de 39 anos, foi preso por receptação após fugir da polícia, colidir com, ao menos, três veículos, e bater em um salão comercial na Rua Manoel Pinheiro, no Jardim Itamarati, em Poá. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (19). Ninguém se feriu.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais tentaram abordar o caminhão na Rodovia Ayrton Senna, na altura de Itaquaquecetuba. O motorista desobedeceu a ordem e iniciou fuga.

Após a colisão com os veículos e com o imóvel comercial em Poá, a polícia constatou que o veículo era produto de crime. O motorista admitiu que receberia R$ 1,5 mil para conduzir o caminhão até um destino não informado. Dois celulares foram apreendidos na ocorrência.

O suspeito foi levado ao Hospital Santa Marcelna de Itaquaquecetuba para atendimento médico. Em seguida, foi encaminhado à Delegacia Central de Itaquá, onde o caso foi registrado como receptação e localização/apreensão de veículo.

Trânsito

A Prefeitura de Poá interditou, parcialmente, a Avenida João Pekny ao longo desta quarta-feira, para realização de trabalhos emergenciais de recuperação da via. De acordo com a administração, foram causados danos em imóveis, à estrutura urbana e à rede de energia elétrica.

Equipes da EDP, responsável pela energia de Poá, e de empresas de telefonia estiveram no local realizando a substituição de postes e fiações. A Secretaria de Serviços Urbanos atuou na retirada de um ponto de ônibus danificado.

A Prefeitura reforçou que adotou todas as medidas necessárias para garantir a segurança da população e restabelecer, o mais rápido possível, a normalidade no trecho afetado.