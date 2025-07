Homem portando 168 porções de drogas é preso por tráfico em Suzano

Um homem, de 20 anos, foi preso pela Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (1º), por tráfico de drogas em Suzano. O suspeito estava com 168 porções de entorpecentes, entre maconha, crack e cocaína, além de R$ 219 reais e um celular.

De acordo com as informações da polícia, agentes faziam patrulhamento pela Rua Kame Yoshimoto, no Jardim Leblon, quando decidiram abordar o homem, que estava sentado na calçada.

Ele estava com R$ 40 em uma das mãos e, nos bolsos, foram localizadas porções de drogas. Em uma bolsa tiracolo, foram encontrados mais entorpecentes e dinheiro. Ele assumiu que estava há três dias "trabalhando na biqueira".

O homem permaneceu preso na 1ª Cia, do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana de Suzano. As drogas, dinheiro e celular foram apreendidos e passarão por perícias.