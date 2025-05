Homem portando 53 porções de drogas é preso por tráfico em Santa Isabel

Um homem portando 53 porções de entorpecentes foi preso por tráfico de drogas em Santa Isabel. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (7). Além das drogas, o suspeito também estava com R$ 260 em dinheiro.

De acordo com as informações da polícia, agentes estavam fazendo patrulhamento pela Rua Joel de Souza e se depararam com um homem, que estava correndo para o cemitério da cidade. Ao visualizar a viatura, o suspeito começou a ir ao lado oposto.

Neste momento, ainda de acordo com a polícia, foi dada ordem de parada, mas não foi obedecida. O suspeito arremessou uma sacola plástica dentro de um bueiro e correu para uma viela.

Foi acionado um apoio de viaturas e, após a realização do cerco, o homem foi localizado no quintal de uma casa desocupada. Durante a busca pessoal, foram encontrados R$ 260 em notas, uma bag e um celular.

Dentro da sacola no bueiro foram encontradas: 21 porções de cocaína prensadas, 10 pinos de cocaína, 21 pedras de crack e um pino com maconha. O suspeito confessou que estava levando os entorpecentes ao cemitério, onde faria a entrega. Ele receberia R$ 20 pelo transporte.

O homem foi conduzido à Delegacia de Santa Isabel, onde foi elaborado um boletim de ocorrência de flagrante por tráfico de drogas.