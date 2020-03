Homem pula grade e furta equipamento da Secretaria de Agricultura de Suzano

As câmeras do Centro de Segurança Integrado (CSI) ajudaram guardas municipais (GCMs) a encontrar e capturar um homem, de 39 anos, suspeito de invadir e furtar um equipamento da Secretaria de Agricultura de Suzano. O crime foi na madrugada de domingo, 8, na Rua Abdo Rachid, região central suzanense.

O monitoramento flagrou a invasão, por volta das 5h22, e o indivíduo fugindo com uma mochila nas costas. A informação foi passada aos agentes municipais, que seguiram ao local.

A captura do suspeito ocorreu próximo à área do crime. O equipamento no qual o indivíduo tentou levar era um processador de alimentos. Na internet, o valor do equipamento varia de R$ 2,8 mil a R$ 3,4 mil.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito não quis revelar qual finalidade da invasão. Disse apenas que se manifestaria na presença de um juiz. Ele foi autuado em flagrante por furto.