Homem reage a assalto e é esfaqueado no Centro de Suzano

Um rapaz, de 22 anos, foi esfaqueado ao reagir a um assalto, no Centro de Suzano. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar o caso. O crime aconteceu durante a madrugada do último dia 24, mas, o registro só foi elaborado nessa terça-feira, 27, na Delegacia Central.

O Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado por uma cunhada da vítima. Ela não obteve detalhes específicos sobre o dia do crime. Relatou que o jovem caminhava pela Rua Marechal Deodoro, no Centro, quando um criminoso tentou roubá-lo. Houve reação ao assalto e luta.

No registro, ela diz ainda que, em determinado momento da briga, o ladrão teria conseguido dar uma facada na região do tórax da vítima. Não há informações se algum objeto foi levado, tampouco características do criminoso. O jovem ainda permanece internado no Pronto-Socorro (PS) Municipal. O estado de saúde é considerado estável.

Investigação

Investigadores do Distrito Central aguardam a vítima receber alta hospitalar, para obter detalhes precisos sobre o dia do crime, bem como indicar elementos que possam ajudar na identificação do criminoso. Há também a expectativa de que câmeras de monitoramento da região sejam revisadas, em busca de alguma imagem da qual mostre a ação.

O caso segue sob investigação.