Homem rouba veículo, tenta fugir da PM, mas bate em outro carro e acaba preso em Itaquá

Um homem foi preso, na noite desta segunda-feira (10), suspeito de roubar um veículo e tentar fugir em alta velocidade, em Itaquaquecetuba. Na fuga, ele perdeu o controle do carro e bateu de frente com outro veículo.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), policiais militares faziam um patrulhamento quando foram informados sobre um roubo de um Fiat Toro cinza. Ele circulava pelo Jardim Caiubi. Na sequência, os agentes avistaram o veículo na Estrada do Mandi, na contramão. O suspeito, ao notar a presença da viatura, começou a fugir em alta velocidade.

Ainda de acordo com o B.O, no acesso à Rua Violeta, ele colidiu com outro veículo, um Fiat Uno. O motorista não sofreu ferimentos. Após a colisão, o homem se entregou e foi abordado. Ele disse aos policiais que pretendia esconder o carro em sua casa para usá-lo em outros roubos.

Durante a revista, os agentes encontraram quatro aparelhos celulares, dois tablets, um relógio, uma aliança, uma bolsa contendo documentos, uma maleta contendo apetrechos empresariais e duas carteiras contendo cartões de crédito. Todos os itens foram apreendidos.

A polícia preservou o local da batida até a chegada da perícia. O carro foi levado para a Delegacia de Itaquaquecetuba. No local, o suspeito foi reconhecido pelas vítimas. Ele permaneceu preso.