Homem sai para cobrar dívida de R$ 100 e é morto a tiros no Miguel Badra Baixo Pela condição climática do horário, peritos não conseguiram analisar toda a cena do crime

Por Marcus Pontes - de Suzano 27 OUT 2018 - 15h22

Policiais Militares atenderam à ocorrência e deram documento para mãe da vítima registrar fato na delegacia Foto: Arquivo/DS Um homem foi morto a tiros, na entrada de uma comunidade, no Miguel Badra Baixo, em Suzano, após sair de casa para cobrar uma dívida de R$ 100. O crime aconteceu por volta das 19h30 dessa sexta-feira (26). O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes assumirá o caso. Até o momento, a polícia não tem informações quanto ao motivo da morte violenta, tampouco se o ataque foi cometido por uma ou mais pessoas. E se o atirador fugiu em alguma moto ou carro. Investigadores farão no começo da semana análise do local, em busca de possíveis câmeras de monitoramento. Por enquanto, a única pessoa que prestou depoimento foi a mãe de Jonatan Silva Marques Lemos, de 26 anos. Segundo ela, um familiar foi procurá-la na igreja, após o filho ter sido baleado. Os índicios apontam que a vítima foi atingida por um único disparo, que passou pelo ombro e atingiu o pescoço. Quando a dona de casa chegou ao local do crime, o filho não estava mais vivo. Uma viatura da Polícia Militar entregou-lhe notificação de ocorrência (NOC). Policiais disseram a ela que fosse à delegacia para formalizar o fato. Em razão da forte chuva que caia na cidade, peritos não puderam realizar todos os procedimentos, em virtude da cena do crime ter sido prejudicada. Dívida Em depoimento, a mulher relatou que o filho estava indo à região do crime há quase três dias. Lemos comentou que ia para cobrar uma dívida, sobretudo, não revelou a razão dessa cobrança e o endereço do devedor.

Leia Também