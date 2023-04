Homem se assusta com a Polícia e é detido com drogas em Mogi

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante por transportar drogas sem autorização na madrugada desta quinta-feira (13) na Rua Coronel Cardoso de Siqueira, em Mogi.

Segundo o Boletim de Ocorrência, policiais militares estavam fazendo patrulhamento quando avistaram o homem caminhando pela via. Eles resolveram abordar o indivíduo, que demonstrou nervosismo ao ver os policiais.

Na revista, foi encontrada uma chave de carro. Ao ser questionado, o homem falou que o veículo estava distante cerca de 30 metros.

Ao chegarem no carro, os policiais encontraram as drogas: 93 invólucros de crack, 7 de maconha, R$ 90 em dinheiro e, com o homem, 2 celulares. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e vai responder por transportar drogas sem autorização. Já foi encaminhado para a Cadeia Pública de Mogi.

O caso foi registrado aqui na Central de Polícia Judiciária de Mogi.