Homem se defende e afirma ter agido em legítima defesa em caso de briga

O homem que se envolveu em uma briga no dia 19 de fevereiro, se defendeu e afirmou ter agido em legítima defesa no caso. O DS noticiou que um homem, de 54 anos, morreu em decorrência de uma agressão sofrida na data. Após ver a matéria, o envolvido no caso entrou em contato com o DS para dar sua versão sobre o fato.

Ele começou explicando que o homem era ex-marido de sua atual companheira. Por isso, o homem vivia fazendo ameaças contra o casal. Essas ameaças aconteceram entre os meses de julho de 2024 e fevereiro de 2025. A mulher, inclusive, tinha medida protetiva contra seu ex-marido.

Na data da briga, o homem estava em frente à casa de sua ex-mulher com uma foice e dizendo que só sairia do local quando matasse alguém. Por conta disso, o outro indivíduo reagiu e bateu no homem com um pedaço de madeira.

Ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal (GCM). O homem foi encaminhado ao hospital e, de acordo com o relato, seria preso por tentativa de homicídio.

O envolvido finalizou afirmando que o homem não morreu em decorrência da briga, e sim por conta de bebidas alcoólicas. Ele disse que o homem esteve consciente e conversando no hospital.