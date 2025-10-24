Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Homem suspeito de agredir idoso em terminal de ônibus de Mogi é preso

Crime aconteceu no Terminal Central de Mogi das Cruzes

24 outubro 2025 - 08h38Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/PMMC)

Um homem suspeito de agredir um idoso de 61 anos, na última sexta-feira (17), no Terminal Central de ônibus de Mogi das Cruzes, foi preso nesta quinta-feira (23). Em imagens registradas por uma testemunha, é possível ver o suspeito atingindo a vítima com um objeto semelhante a uma bengala.

Segundo a Prefeitura de Mogi, a equipe do terminal acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar. O idoso foi socorrido ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.

Por meio das imagens das câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Segurança, o agressor foi identificado, localizado pela polícia e levado para o Distrito Policial. “O programa Smart Mogi, de reconhecimento facial, tem nos ajudado a identificar e prender suspeitos de vários tipos de crimes”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

A administração municipal esclarece que o Terminal Central, assim como o Estudantes, está recebendo reforços na segurança, por meio da Diária Especial por Atividade Complementar (Deac) da Guarda Civil Municipal.

A GCM de Mogi das Cruzes pode ser acionada 24 horas por dia pelo telefone 153.