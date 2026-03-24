Homem suspeito de homicídio por espancamento é preso em Mogi

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) prendeu, nesta terça-feira (24), um homem envolvido em um homicídio decorrente de espancamento em Mogi das Cruzes. Ele é o terceiro suspeito a ser preso pelo crime, que aconteceu em 14 de agosto de 2025.

Segundo o SHPP, o indivíduo foi um dos mais violentos e agressivos no caso. Ao todo, são quatro suspeitos de envolvimento no crime. Dois deles são menores de idade e já foram apreendidos. Entre os maiores, um é o indivíduo mencionado enquanto o outro segue foragido.

Relembre o caso

O crime aconteceu na rua Santa Sofia, Jardim Margarida. A vítima morreu após ser agredida com pauladas na cabeça e partes do corpo.

De acordo com o SHPP, a agressão foi motivada por um suposto furto de uma panela. No entanto, depois foi apurado que o objeto havia sido doado à vítima por uma vizinha.