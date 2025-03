Homem suspeito de tráfico morre em troca de tiros com a PM em Itaquá

Um homem, suspeito de tráfico de drogas, foi morto em troca de tiros com a polícia militar nesta sexta-feira à tarde na Rua João Batista Pedroso, no Jardim Nascente, em Itaquá.

Em resposta pela morte do suspeito, seis pessoas tomaram um ônibus do transporte público da cidade e atearam fogo.

Segundo o Boletim de Ocorrência, um canil da PM chamou reforço para um a ocorrência de tráfico no endereço. No local, um homem fugiu pela mata. Os policiais foram atrás. Na trilha, encontraram um sofá velho com um revolver calibre 38 além de drogas, como 310 invólucros de maconha; 302 invólucros de cocaína; 376 invólucros com crack; e 23 invólucros com lança perfume.

Ainda na trilha, o boletim informa que o suspeito se escondeu atrás de um barranco e mirou nos policiais, que reagiram e balearam o homem.

Ele foi socorrido, mas morreu no hospital.

Ônibus incendiado

Após a ocorrência, um grupo de seis pessoas tomou um ônibus da rede municipal de Itaquá e atearam fogo. Ninguém ficou ferido.

Por meio de nota, a Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que populares incendiaram um ônibus municipal após operação policia, "sem registro de feridos durante o incidente".

"A Polícia Municipal reforçou o patrulhamento no bairro para garantir ordem e tranquilidade à população", disse.