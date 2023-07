Homem tenta fugir com carro furtado e acaba preso pela Polícia Militar em Ferraz

A Polícia Militar prendeu um homem que andava com carro furtado. O caso aconteceu na última quarta-feira (26) por volta das 22h50min, durante uma abordagem a um Fiat Mobi que transitava na Avenida Governador Jânio Quadros, em Ferraz de Vasconcelos.

Segundo a Polícia, o carro estava ocupado por um indivíduo. O condutor, por sua vez, não obedeceu a ordem de parada e foi iniciado um acompanhamento que terminou quando o infrator perdeu o controle da direção e colidiu em um poste na Rua Professora Maria Vera Lombardi, no Jardim São Paulo, bairro da zona leste da capital paulista.

O abordado, de 22 anos, afirmou aos policiais que havia furtado o automóvel no município de São José dos Campos e que o deixaria em Cidade Tiradentes, bairro do extremo leste da capital.

Durante a verificação, os policiais notaram que as placas do Fiat Mobi estavam adulteradas com fita adesiva.

Segundo o proprietário, ao sair de um restaurante por volta das 22h, ele notou a falta do veículo que havia estacionado horas antes.

O infrator permaneceu preso depois de elaborado boletim de natureza furto qualificado e adulteração de sinais identificadores.

O módulo eletrônico usado no furto foi apreendido para ser periciado.

O veículo foi restituído ao proprietário.