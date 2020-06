Homem tenta fugir, mas acaba preso por tráfico do Residencial Palmas de Itaquá

Um homem foi detido em flagrante por tráfico de drogas durante ação da Guarda Civil Municipal (GCM) na Rua Ouro Verde de Minas, região do Residencial Palmas de Itaquá, em Itaquá.

Os GCMs viram o indivíduo na rua em atitude suspeita. Ao notar a presença da viatura, ele tentou correr, mas acabou sendo abordado.

Na revista, os guardas encontraram uma sacola em um dos bolsos do agasalho do suspeito, contendo 31 porções de cocaína, 46 de maconha e quatro de skunk.

Os agentes fizeram algumas perguntas ao homem, que disse que um "noia" trazia as drogas para que ele vendesse. Ele teria começado a comercializar drogas há dois dias e lucraria 20% do valor total arrecadado com as vendas de entorpecentes.

Com preço e tudo

Segundo o suspeito, as drogas tinham preço pré estabelecido: cada porção de maconha custava R$ 5; enquanto a de cocaína saía por R$ 10. Já o skunk, também era comercializado pelo valor de R$ 10.

O homem foi conduzido ao Distrito Policial Central de Itaquá e recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.