Homem tenta furtar veículo e luta com policiais antes de ser detido

Um homem, de 24 anos, foi detido em flagrante ao tentar furtar um veículo, na madrugada de quinta-feira (27), em Poá. Suspeito tentou fugir a pé e depois lutou com policiais para resistir à prisão.

Equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionado, via 190, para atender ocorrência de furto em andamento.

No local, encontraram o suspeito mexendo no motor com um alicate e uma chave micha.

Devido às lesões corporais o suspeito foi levado para o pronto socorro do hospital de Itaquaquecetuba. Depois de medicado foi detido no distrito policial e autuado por furto.