Homem tenta furtar a sede do Conselho Tutelar de Mogi e acaba preso

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu na madrugada de hoje (dia 14/06) um indivíduo que tentava furtar a sede do Conselho Tutelar da cidade, em Jundiapeba. O flagrante aconteceu após a intensificação do monitoramento da região - o local já havia sido saqueado em duas oportunidades na última semana.

De acordo com a Secretaria de Segurança de Mogi, o criminoso escalou o muro do Conselho Tutelar - a GCM cercou o imóvel e capturou o indivíduo, que já tinha passagens criminais por furto. O caso foi registrado no plantão policial e o criminoso segue à disposição da Justiça.