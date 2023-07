Homem tenta furtar carro, foge pela mata, mas é detido pela Polícia em Guararema

A Polícia Militar prendeu um homem, de 38 anos, apontado como autor de uma tentativa de furto de carro em uma chácara que fica na Avenida Francisca Lerário, no Parque Agrinco, em Guararema.

Segundo a Polícia, os militares foram acionados por volta das 15h56 desta terça-feira (25) para atenderem uma ocorrência de roubo na chácara. Chegando ao local, os policiais constataram que se tratava de um furto.

O suspeito tentou levar o carro, mas acabou não conseguindo. Ele fugiu do local levando a chave do veículo.

Os policiais escutaram o barulho do homem se movimentando no meio do mato e iniciaram as buscas. O indivíduo foi encontrado e detido. Aos militares, ele confessou o crime e alegou que deixou a chave no caminho.

Segundo a Polícia, o vizinho da vítima encontrou a chave. O homem foi detido e levado para a Delegacia de Guararema, onde o caso foi registrado como furto tentado.