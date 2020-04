Homem tenta incendiar sete moradores de rua no Centro de Mogi

Ao menos sete pessoas em situação de rua foram alvo de um incêndio criminoso, na madrugada desta quinta-feira, 9, na Avenida Francisco Rodrigues Filho, Centro de Mogi das Cruzes. Ninguém ficou ferido.

O ataque ao grupo foi por volta das 2h30. Uma das vítimas contou à Polícia Civil que, no horário descrito, acordou com as barracas em chamas. Eles viviam debaixo de uma cobertura de um prédio comercial desativado.

O fogo se alastrou rapidamente, porém, o grupo em situação de rua - quatro homens e três mulheres - conseguiu sair ileso e apagar as chamas.

Além disso, segundo o boletim, a vítima viu um homem correndo com um galão de 5 litros na mão. Ele seguiu o suspeito, porém não conseguiu alcançá-lo.

A Polícia Civil abriu um inquérito policial para investigar o caso. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas, em busca do responsável pelo incêndio criminoso.