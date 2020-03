Homem tenta se esconder em mata e acaba preso por tráfico de drogas

Um homem, de 25 anos, foi preso nesta terça-feira, 31, por suspeita de liderar a venda de drogas na Vila Celeste, em Itaquaquecetuba. A ação, realizada por guardas municipais, da Ronda Ostensiva Tática com Apoio de Motocicletas (Rotam), resultou na apreensão de 449 porções de crack, 379 de maconha, além de R$ 231.

Agentes da Rotam encontraram o suspeito na Travessa Guarujá. Quando viu a chegada dos guardas, o suspeito fugiu para uma região de mata.

Após buscas, os agentes localizaram o traficante. Na ocasião, foram encontradas 300 porções de maconha e 69 porções de cocaína.

Segundo a corporação, o suspeito foi levado até a sua residência, já que estava sem nenhum documento. Lá, foram localizadas mais drogas, dinheiro e anotações com a movimentação do narcotráfico.

Ainda de acordo com os agentes, o suspeito admitiu que ganhava R$ 500 por semana para comercializar as drogas. A hipótese é a de que ele gerenciava a prática no bairro.

O caso foi registrado na Delegacia Central.