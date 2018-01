Homens armados com fuzis tentam roubar carro forte na Mogi-Dutra

Homens armados com fuzis tentaram roubar um carro forte na Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi Dutra, próximo ao quilômetro 41, no começo da noite desta segunda-feira (22). Houve troca de tiros com a Polícia Militar (PM) e os bandidos conseguiram fugir. Eles ainda incendiaram veículos para evitar a passagem pela rodovia, deixando o trânsito (sentido São Paulo) interditado no local. Até o momento não se tem informação sobre o número exato de pessoas envolvidas no crime.

Os envolvidos no crime fugiram em dois veículos, uma Fiorino branca e uma Lancer GT preta. A Ecopista, concessionária que administra a Rodovia Ayrton Senna (SP-70) também precisou realizar bloqueio total, por volta das 20h30 de ontem, no quilômetro 43 da via (sentido interior) por conta de veículos em chamas no local. O tráfego ficou congestionado desde o quilômetro 39. Para chegar em Mogi, os motoristas deveriam pegar o acesso por Itaquaquecetuba, no quilômetro 35. Acredita-se que o episódio tenha relação com a tentativa do roubo.

O helicóptero Águia da Policia Militar também esteve no local dando apoio na ocorrência.

Chácara Mea

Houve ainda um tiroteio no Jardim Chácara Mea, em Suzano. A PM acredita que a ocorrência tenha ligação com a tentativa de roubo ao carro forte. A troca de tiros ocorreu na Rua 14, onde indivíduos com armas longas alvejaram uma viatura da polícia. Os criminosos conseguiram fugir.