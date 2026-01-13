Envie seu vídeo(11) 4745-6900
13/01/2026
Polícia

Homens morrem baleados em Poá

Polícia Civil investiga o caso

13 janeiro 2026 - 10h34Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Street View)

Dois homens, de 25 e 33 anos, morreram baleados na madrugada deste domingo (11), no Jardim Nova Poá, em Poá. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender à ocorrência na rua Capitão Pedro Esperidião Hoffer. No local, encontraram as vítimas baleadas.

Um dos homens morreu no local, o outro foi socorrido ao Hospital e Maternidade de Suzano, mas não resistiu aos ferimentos. A perícia foi acionada.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba e o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) acionado para esclarecer os fatos.