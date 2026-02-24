Homens são presos por tentar furtar imóvel da prefeitura de Mogi

Dois homens, de 42 e 46 anos, foram presos em flagrante por furto na madrugada de domingo (22), na Avenida Capitão Manoel Rudge, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, os guardas municipais foram acionados para a ocorrência e, no local, encontraram um imóvel da prefeitura com o portão lateral danificado.

Os suspeitos foram localizados no interior do prédio, e com eles foram apreendidos um aparelho de ar-condicionado, cerca de 100 metros de cabos e 30 unidades de perfilados de alumínio. Tudo já estava preparado para ser retirado do local, assim como as ferramentas utilizadas na ação.

Quando questionados, os suspeitos confessaram o delito. A perícia foi acionada e o caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, como furto a estabelecimento comercial, onde os dois permaneceram à disposição da Justiça.