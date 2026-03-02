Homicídios caem 45,4% em janeiro de 2026 com seis casos na região

O número de homicídios no Alto Tietê caiu 45,4% em janeiro de 2026, se comparado ao mesmo período do ano passado. Foram seis casos de homicídio no primeiro mês deste ano contra 11 em janeiro de 2025.

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo e são referentes a todas as cidades da região.

Apenas uma cidade teve aumento no número de homicídios: Itaquaquecetuba viu seus casos saírem de um para dois, um crescimento de 100%.

Queda

Quatro cidades tiveram queda nos casos registrados. A maior diminuição foi em Ferraz, que saiu de três homicídios para zero neste ano. Mogi e Poá tiveram uma queda de 50%, saindo de dois para um caso.

Em Suzano, a redução foi de 33,3%. A cidade viu seus registros saírem de três no ano passado para dois neste ano.

Igualdade

Cinco cidades tiveram o mesmo número de homicídios de um ano para o outro: Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis e Santa Isabel. Todas mantiveram os registros de homicídios zerados nos dois anos.

