Jornal Diário de Suzano - 30/01/2026
Polícia

Homicídios chegam a 100 na região em 2025; aumento é de 28,2%

Dados são da SSP. Seis cidades viram os números aumentar de 2024 para 2025

30 janeiro 2026 - 21h30Por Gabriel Vicco- Da Reportagem Local
É o maior número de homicídios para a região desde 2020É o maior número de homicídios para a região desde 2020 - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

O número de homicídios no Alto Tietê chegou a 100 em 2025. Em relação ao ano de 2024, o aumento foi de 28,2%. É o maior número de homicídios para a região desde 2020, quando foram registrados 111 casos.

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e foram divulgados nesta sexta-feira (30).

Das dez cidades do Alto Tietê, seis tiveram aumento de um período para o outro.

Diminuição

Apenas Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos e Salesópolis tiveram diminuição no número de homicídio. Em Biritiba, o número diminuiu 50%, saindo de dois casos para um.
Em Salesópolis, a queda foi de 33,3%, saindo de três homicídios para dois.

Ferraz teve uma queda de 30%, já que em 2024 foram 10 homicídios e sete crimes foram registrados em 2025.

Arujá viu os homicídios saírem de cinco para quatro, uma redução de 20%.

Aumento

Todas as outras sete cidades tiveram aumento de um período para o outro. Santa Isabel teve o número triplicado de um período para o outro, saindo de um homicídio para três.

Em Suzano, o aumento também foi grande: de 13 para 26. Poá teve um aumento de 33,3%, saindo de seis para oito. 

Em Mogi, o aumento foi de 26,6%. A cidade viu os números saírem de 15 para 19.
Itaquá teve o maior número de homicídios, chegando a 26 no ano passado. Em 2024, foram 23 casos. O aumento foi de 26% de um período para o outro.

Guararema foi a cidade que teve o aumento de apenas um caso: foram zero registrados em 2024 e um no ano passado.

