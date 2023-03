Homicídios no Alto Tietê crescem 42% em janeiro, aponta SSP

O Alto Tietê registrou aumento de 42,85% no número de homicídios em janeiro deste ano quando comparado ao mesmo mês de 2022. Foram 10 mortes registradas no último mês e sete em janeiro do ano passado.

Os dados são da SSP e foram analisados pelo DS nesta terça-feira.

Suzano registrou 4 homícidios no último mês, o que representa aumento nos números. No mesmo mês do último ano foi apenas uma morte.

Ferraz também registrou aumento de homicídios, passando de nenhuma no último ano para duas em janeiro passado.

Poá passou de nenhuma morte para um homicídio em janeiro deste ano.

Duas cidades, Itaquá e Santa Isabel, registraram redução no número de homicídios. Em Itaquá os índices caíram de três para uma morte. E Santa Isabel reduziu de uma morte para nenhuma.

Mogi registrou dois homicídios no último mês e dois também em janeiro de 2022.

As cidades de Arujá, Biritiba, Guararema e Salesópolis não registraram homicídios tanto em janeiro deste ano quanto em 2022.