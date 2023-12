Identificado corpo de homem encontrado às margens do Rio Tietê em Mogi

O corpo que foi encontrado às margens do Rio Tietê, em César de Souza, na Avenida Presidente Castelo Branco, em Mogi das Cruzes, foi identificado. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (13), às 12h45. Com o corpo foi encontrado um documento e um cartão com o nome da vítima.

O rapaz estava desaparecido desde o dia 10/12/2023, após sair de uma casa de show. O boletim de ocorrência de desaparecimento foi registrado no 1° Distrito Policial de Mogi das Cruzes.

A ocorrência de morte foi registrada no 3° Distrito Policial de Mogi das Cruzes. O corpo foi retirado do local pela empresa de funerária e levado para o Instituto Médico Legal (IML).