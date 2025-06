Idosa cai de ônibus em movimento após motorista não esperar desembarque

Uma idosa caiu de ônibus do transporte municipal de Suzano após o motorista não esperar o desembarque completo. Caso aconteceu no último sábado (28), no Jardim Varan.

Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, a Radial transportes, concessionária responsável pelo transporte municipal, informou que o motorista envolvido no caso foi afastado logo após o incidente e que a idosa recebeu todo o suporte necessário.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foi acionado para prestar socorro e, ainda segundo a pasta, a informação é que a idosa teve algumas escoriações.

A Secretaria se colou à disposição para auxílio da vítima. “A Prefeitura de Suzano reafirma o compromisso com a segurança e o bem-estar dos usuários do transporte público e segue trabalhando para garantir um serviço cada vez mais seguro e eficiente para a população”, destacou em nota.

A reportagem procurou a Radial Transportes, mas não teve retorno até o fechamento da matéria.