Idosa cai em golpe do falso sequestro; PM impede ação

Uma idosa, de 67 anos, foi vítima do golpe do falso sequestro, na quinta-feira, 31, em Itaquaquecetuba. Um golpista ligou para a residência da vítima afirmando ter raptado a filha dela, e exigia uma quantia em dinheiro estimada em R$ 5 mil, para liberá-la. O desfecho do caso se deu após a suposta mulher sequestrada chegar em casa e saber que a mãe teria ido ao banco desesperada, após entrar em um táxi.

A princípio, a denúncia de sequestro mobilizou dez policiais militares, da 1ª Cia, do 35º Batalhão. Depois de saberem sobre a possibilidade de a idosa estar em alguma agência bancária da cidade ou na divisa com Zona Leste de São Paulo, os PMs fizeram buscas e conseguiram encontrá-la no Centro de Itaquá.

De acordo com os policiais, a idosa estava num caixa eletrônico, em fase de finalização de um empréstimo no valor de R$ 5 mil. Ela estava em estado de choque, em razão de o golpista ter afirmado que iria estuprar e matar a filha dela, caso não recebesse o dinheiro solicitado.

Com a idosa amparada e o golpe descoberto, buscas foram realizadas com o intuito de encontrar o motorista do táxi. A partir de imagens de câmeras de segurança do bairro em que a vítima mora, os policiais conseguiram identificar as placas do veículo e encontrá-lo. Na ocasião, o taxista disse ter recebido uma ligação solicitando uma corrida. O golpista teria dito que era para mãe idosa e doente ir ao banco.

Ainda segundo a PM, foi comprovado que o taxista não tem qualquer participação neste crime. Agora, a polícia vai verificar se a ligação na qual a vítima recebeu partiu de alguma penitenciária, como de costume em casos semelhantes, ou é oriunda de algum telefone com localização fora do sistema penitenciário.

O caso segue sob investigação.