Idosa de 62 anos é presa ao tentar entrar com 145 cigarros com cocaína no CDP de Suzano

A Secretaria da AdministraçãoPenitenciária (SAP) informa que uma mulher foi barrada com quase 100 gramas decocaína na portaria do Centro de Detenção Provisória de Suzano no último domingo,dia 15 de dezembro. A infratora de 62 anos é mãe de um detento e escondeu a droga dentro de cigarros comuns para tentar burlar a segurança do presídio.



Por volta das 8h45, agentes desegurança penitenciária revistaram os itens que a visitante trazia para seufilho e encontraram os entorpecentes em 9 maços de cigarro (145 unidades foramadulteradas e

continham cocaína em seu interior). Ao todo, foram apreendidos 97gramas do alucinógeno.



A mulher foi encaminhada para aDelegacia de Polícia Central de Suzano, onde foi lavrado o Boletim deOcorrência, e teve seu nome suspenso do rol de visitas da SAP. A direção do CDPde Suzano enviou comunicado para a Vara de Execuções Criminais, além deinstaurar Procedimento Disciplinar Apuratório.