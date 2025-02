Uma idosa, de 70 anos, foi encontrada morta carbonizada após um incêndio atingir sua casa na tarde de quarta-feira (12), no bairro Jardim São Manoel, em Itaquaquecetuba.

Policiais foram acionados para atender um incêndio com vítima e, ao chegar no endereço, encontraram o corpo com ferimentos causados pelo fogo. A Polícia Civil investiga a morte.

A perícia foi acionada para o local. O caso foi registrado como morte suspeita e incêndio na Delegacia de Itaquaquecetuba.