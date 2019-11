Idosa é morta a chutes; filho é suspeito de matar

Uma idosa, de 78 anos, foi morta a chutes supostamente pelo filho na Estrada dos Fernandes, no bairro Jardim da Saúde, em Suzano. Segundo a Polícia Militar (PM), o filho da vítima sofre problemas mentais. O caso foi registrado na noite desta sexta-feira (8).

Por volta das 19 horas, policiais militares receberam chamado para atender uma ocorrência de homicídio em uma residência. Ao chegarem no local, encontraram a vítima morta no chão, com ferimentos na cabeça.

O principal suspeito de cometer o crime é filho, de 49 anos, que estava no interior da casa.

De acordo com a polícia, o suspeito sofre de problemas mentais e questionado sobre o crime, negou. Além disso, os policiais disseram que o suspeito saiu de casa e foi até um posto de gasolina pedir ajuda.

No local, nenhum objeto para a prática do crime foi encontrado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e constatou o óbito.

A polícia pediu exame necroscópico para o corpo da vítima.