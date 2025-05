Idosa é socorrida por agente da GCM após engasgo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prestou atendimento de emergência a uma idosa após ela se engasgar com pipoca na tarde da última sexta-feira (9). A rápida intervenção foi possível porque o carro que transportava a mulher parou em frente à Base Operacional GCM José Inácio, no Jardim Casa Branca, onde uma GCM que estava no local realizou de forma ágil a manobra de Heimlich. Após o ato, a vítima foi levada por familiares ao hospital com o auxílio de uma escolta emergencial da Patrulha Maria da Penha.

O caso ocorreu por volta das 15h45, quando um veículo parou bruscamente em frente à base com a senhora já em dificuldade respiratória. Após conseguir restabelecer parcialmente a respiração da vítima, que ainda se queixava de dores, a agente orientou os familiares a conduzirem a senhora ao pronto-socorro mais próximo. Paralelamente, ela solicitou o apoio da equipe da Patrulha Maria da Penha, que estava em ronda nas imediações.

A guarnição localizou rapidamente o veículo e iniciou a escolta, abrindo caminho até a unidade hospitalar. A ação coordenada permitiu que a idosa recebesse os cuidados médicos de forma imediata. Ela foi encaminhada à equipe médica e, segundo informações, permanece fora de risco, sob observação.

“Esse tipo de ação reforça o preparo e o comprometimento da nossa Guarda Municipal. A agilidade e o discernimento foram fundamentais para garantir o desfecho positivo do caso”, destacou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

A atuação da corporação segue alinhada à política de atendimento humanizado e ágil em situações de emergência. Casos como esse reforçam a importância da presença constante da GCM nos bairros e do treinamento contínuo das equipes.

“Temos investido na capacitação de nossos agentes para que estejam prontos para responder a diferentes tipos de ocorrências. Situações de risco à vida, como essa, mostram que estamos no caminho certo”, completou Balbino.

A Base Operacional do Casa Branca é um dos pontos estratégicos de atuação da GCM de Suzano e está localizada na estrada dos Fernandes, 2.590. As outras unidades são a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade. A GCM de Suzano também está disponível para atendimentos por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297.