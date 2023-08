Idosa tem 50% do corpo carbonizado por incêndio dentro de quarto em Suzano

Uma idosa de 74 anos teve 50% do corpo carbonizado durante um incêndio ocorrido no quarto de uma casa na manhã desta segunda-feira (7) na Alameda Armando Alcântara, no Jardim Imperador, em Suzano.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, policiais militares e a filha da vítima acreditam que o incêndio possa ter começado por conta de um cigarro que a vítima fumava.

Tudo aconteceu por volta das 7h40. A filha da vítima disse que a idosa havia sofrido uma queda há duas semanas e que, por isso, estava acamada. O neto da vítima – que tem 11 anos –foi o primeiro a ver as chamas e avisou a mãe (filha da vítima).

A mulher foi até o quarto e viu a mãe no chão, enquanto o quarto pegava fogo. De acordo com o Boletim de Ocorrência, a filha da vítima afirmou que não conseguiu se aproximar da mãe, por conta do calor das chamas. Mesmo assim, ela pegou um balde com água para tentar ajudar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, iniciou os primeiros socorros na vítima - que já havia sido levada por vizinhos para o quintal – e controlou as chamas.

O Helicóptero Águia da Polícia Militar precisou ser acionado por conta da gravidade das queimaduras. A idosa foi socorrida e levada para o Hospital das Clínicas de São Paulo.

O caso foi registrado como incêndio na Delegacia Central de Polícia de Suzano.