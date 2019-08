Idoso baleado e morto durante assalto morava há poucos meses no bairro

O idoso Luiz Angelo Ventura, morto durante assalto na manhã desta quarta-feira, 7, e a esposa moravam há cerca de três meses no Parque Marengo, em Itaquaquecetuba. A afirmação foi feita por vizinhos do casal. Moradores do bairro, sob condição de anonimato, afirmam que este não é o primeiro episódio violento na região. A Polícia Civil informou que a mulher não foi atingida, apesar de ter sido levada ao hospital.

Na ocasião do latrocínio - roubo seguido de morte-, Ventura foi baleado por um bandido armado. O criminoso fugiu levando o veículo da vítima, além de documentos pessoais. Buscas foram realizadas, no entanto, o ladrão não foi encontrado.

O corpo do idoso passará por exame no Instituto Médico Legal (IML) de Suzano. Até o fechamento desta reportagem, os familiares não divulgaram sobre data e horário do velório e sepultamento.

O assassinato não foi o único caso violento do bairro, principalmente na via onde o casal morava. Nos últimos meses ocorreram roubos e tentativas de roubo, furto e invasão à domicílio. "Meses atrás, um bandido tentou levar o veículo do meu avô. Ele gritou e afugentou o criminoso, que ainda afirmou que iria atirar. Depois, novamente, um criminoso retornou a nossa rua e tentou invadir a casa do vizinho", disse uma moradora do bairro.

Depois de recorrentes casos na região, um grupo de moradores criou um grupo no WhatsApp. "No último domingo tentaram entrar em seis casas, mas não conseguiram", afirmou.