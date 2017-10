Idoso de 105 anos tem aposentadoria roubada em 'saidinha de banco' em Ferraz

Um aposentado, de 105 anos, foi roubado nesta sexta-feira (6) após sair de uma agência bancária, localizada na Avenida Brasil, no Centro de Ferraz de Vasconcelos. O centenário foi vítima de uma modalidade de crime denominada como 'saidinha de banco'. Os bandidos levaram R$ 940, além de documentos pessoais e cartões bancários. O assalto aconteceu a poucos metros de uma Base Comunitária da Polícia Militar (PM).

O roubo ocorreu logo depois do idoso sair da agência. Dois bandidos ameaçaram o aposentado, inclusive usando um revólver. A dupla fugiu levando o benefício da aposentadoria, bilhete de transporte público e a carteira do centenário. No registro do caso, a vítima disse que os criminosos usaram uma moto vermelha, mas não soube descrever o modelo.

Além disso, o aposentado falou que o valor levado era para se manter ao longo de todo o mês. Um inquérito policial será instaurado para investigar o caso. Até o momento, a Polícia não têm pistas sobre o paradeiro dos assaltantes.

O caso foi registrado como roubo na Delegacia Central da cidade.