Idoso de 67 anos é baleado e morto durante assalto no Parque Marengo

Atualizado às 12h12

Um bandido atirou e matou um idoso durante um assalto no Parque Marengo, em Itaquaquecetuba, durante a manhã desta quarta-feira, 7. O motorista Luiz Angelo Ventura, 67 anos, foi socorrido ainda com vida, mas não resistiu e morreu.

O latrocínio - roubo seguido de morte - ocorreu por volta das 5h40. Em depoimento à Polícia Militar, a mulher de Ventura disse que ambos saíam de casa, quando um bandido surgiu armado. Este ladrão questionou o motorista sobre a chave do veículo.

Neste momento, o idoso comentou que as chaves estavam no contato. Contudo, sem motivos, o ladrão atirou três vezes na direção do casal. Todos os disparos atingiram Ventura, que chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



Até o fechamento desta reportagem, a polícia realizava buscas para localizar o atirador.