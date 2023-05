Idoso é assassinado com tiro dentro do quarto de casa em Itaquá

Um idoso de 66 anos foi assassinado com um tiro na madrugada desta segunda-feira (29) dentro do quarto de casa que fica na Rua Nazaré Paulista, no Jardim Joancra, em Itaquaquecetuba.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a Polícia foi acionada por volta das 4 horas. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o corpo da vítima dentro do quarto. O filho da vítima também estava no local e disse aos policiais militares que não escutou o barulho do tiro.

O homem afirmou que estava dormindo com fone de ouvido na hora do crime e que estava sob efeito de álcool. Ele só acordou quando foi acionado por vizinhos que disseram terem escutado um barulho de tiro.

O filho da vítima chegou a sair do quarto e ir até a cozinha para atender a porta sem ver o corpo do pai caído. Ele também não percebeu que a porta da cozinha estava escancarada e que havia sido arrombada.

Ao voltar para o quarto, o homem viu o corpo do pai. Ele se aproximou e percebeu que a vítima estava fria e com a perfuração do disparo. Neste momento, segundo o Boletim de Ocorrência, o filho da vítima deu um grito, chamando a atenção dos vizinhos.

Marcio Pereira Lopes morreu no local do crime. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, assim como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Dentro do quarto, os bombeiros constataram a morte da vítima e encontraram uma cápsula de arma de fogo no chão, que também não foi percebida pelo filho do homem.

Segundo o relato do filho, o pai havia sofrido uma ameaça por telefone durante uma discussão, mas no local onde eles moram, o pai não tinha desavença com ninguém.

Foi requisitada perícia e exames perinecroscópico e residuográfico no local do crime. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi foi acionado e investiga o caso. O Boletim de Ocorrência foi registrado no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba.