Idoso é assassinado com tiros no rosto; outra pessoa é ferida no atentado

Uma pessoa foi morta e outra ferida em um atentado a tiros na Rua dos Vereadores, no Jardim Maria Elisa, em Itaquaquecetuba, durante a tarde desta segunda-feira (24). O alvo dos disparos foi o idoso João José dos Santos, de 63 anos. Segundo a Polícia Militar, o aposentado foi vítima de um atentado há um mês.

As primeiras informações quanto ao caso apontam que o atirador se passou por pedestre. Ele se aproximou das vítimas perguntando o nome da rua. Quando o idoso iria responder, o bandido sacou uma arma e atirou várias vezes.

O principal alvo foi João. Ele foi atingido na cabeça e tórax. O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A segunda vítima foi ferida na perna. Em seguida, o atirador fugiu correndo. Populares socorreram o ferido ao hospital Santa Marcelina, onde permanece internado em observação.

Não há informações que levem à identificação do bandido, tampouco se câmeras de monitoramento flagraram a ação. A principal hipótese é a de que o atentado tenha relação às propriedades da vítima. No mês passado, segundo a polícia, João foi vítima de um atentado em Mogi das Cruzes. Além disso, o idoso sofria com ameaças de morte.

Suspeito

A polícia divulgou as características do responsável pelo atentado. O homem é baixo, negro e magro. Também foi relatado que o suspeito estava com uma bolsa e alguns envelopes.