Idoso é baleado no Parque Maria Helena

Um idoso, de 70 anos, foi baleado na boca durante uma tentativa de roubo de veículo na tarde desta quarta-feira, 5, próximo à UBS do Parque Maria Helena, em Suzano.

De acordo com a Polícia Militar (PM), populares disseram que dois indivíduos se aproximaram do veículo em que estava a vítima e, ao tentarem roubar o carro, atiraram no idoso, fugindo em seguida.

Ele precisou ser socorrido pelas equipes do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Pronto Socorro do Hospital Santa Marcelina, em Itaquá, onde teve que passar por cirurgia.

Até o fechamento da reportagem, os criminosos ainda não haviam sido encontrados.