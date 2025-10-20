Idoso é morto a pauladas em Mogi

Um idoso de 65 anos foi morto a pauladas neste sábado (18), no Conjunto do Bosque, em Mogi das Cruzes. Dois homens foram presos e um menor apreendido suspeitos do crime.

Segundo o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), uma equipe policial passava pela rua Gramado quando testemunhas, que não quiseram se identificar, informaram sobre o espancamento.

No local do crime, os agentes apuraram que a vítima já tinha sido socorrida por familiares, mas não resistiu e morreu.

O SHPP iniciou as investigações e identificou os três suspeitos do crime, sendo um menor de idade.

Um dos suspeitos admitiu que, durante o ocorrido, deu um soco no filho da vítima. Já o menor e o terceiro suspeito confessaram que agrediram o idoso.

O trio foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes, onde os adultos foram presos em flagrante e o menor apreendido.