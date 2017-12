Idoso é preso após estuprar neta; crime foi flagrado pelo irmão da vítima

Um idoso, de 65 anos, foi preso ontem pela suspeita de estuprar da neta, de 17 anos. O fato ocorreu na casa da família, localizada no Jardim São Lázaro, em Ferraz de Vasconcelos. De acordo com Polícia Militar (PM), o suspeito tentou fugir pelos fundos do imóvel, inclusive se escondendo na casa de vizinhos. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP) da cidade.

A polícia disse que o estupro foi flagrado e denunciado pelo irmão da vítima. Ele teria visto o momento que a jovem foi forçada a ir num quarto da casa. Lá, o adolescente flagrou quando o avô estava com as calças abaixadas.

Depois do relato, viaturas da PM foram ao local. A casa estava fechada e nenhuma pessoa apareceu para atendê-los. Sobretudo, os policiais suspeitaram de que pudesse haver alguém dentro do imóvel. Assim, eles permaneceram em frente à residência.

Pela fresta do portão, a polícia viu o idoso correndo para os fundos do imóvel. Em seguida, o adolescente que denunciou o caso abriu o portão, informando que a pessoa que fugia era o suspeito do crime.

Na fuga, o aposentado chegou a pular o muro e se esconder na casa de um vizinho. No entanto, os policiais o localizaram. À PM, o suspeito negou que tivesse cometido o crime. Mas não soube explicar o motivo de ter saído correndo.

Segundo a Polícia Civil, a jovem foi levada ao hospital e passou por exames. O idoso foi preso em flagrante por estupro de vulnerável.