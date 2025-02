Idoso é preso suspeito de importunação sexual dentro de ônibus em Itaquá

Um idoso, de 67 anos, foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (10), pela Ronda de Proteção à Mulher de Itaquaquecetuba, por importunação sexual contra duas passageiras em um ônibus intermunicipal. A abordagem ocorreu durante o trajeto do veículo por Itaquá e as vítimas denunciaram o crime ao motorista.



Ao ser alertado, o condutor parou o ônibus assim que avistou uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM), que prontamente interveio na ocorrência. O homem foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Itaquá e permanece à disposição da Justiça.



De acordo com a Prefeitura, denúncias podem ser feitas pela Central de Atendimento à Mulher (180), Polícia Militar (190), Guarda Civil Municipal (153), Secretaria da Mulher (4753-5291) e na Delegacia de Defesa da Mulher (rua João Barbosa de Moraes, 448 – Vila Zeferina).