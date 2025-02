Idoso morre após ser atropelado por ônibus em Mogi

Um idoso, de 66 anos, morreu atropelado por um ônibus na tarde desta segunda-feira (3), em Mogi das Cruzes. O caso aconteceu no encontro das ruas Barão de Jaceguai e Tenente Manoel Alves dos Anjos, no centro.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais foram acionados para atender a ocorrência. Chegando ao local, foi apurado que a vítima tentou atravessar a rua correndo, quando foi atingido pelo ônibus. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou óbito no local.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, que solicitou perícia ao local.

Prefeitura

A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que o acidente aconteceu por volta das 16h15. O trânsito na rua Barão de Jaceguai foi interditado.

Agentes de trânsito ficaram no local para orientar o fluxo de veículos, que foi desviado pelas ruas Professor Flaviano de Melo e Braz Cubas. O trânsito foi liberado por volta das 19h40.