16/01/2026
Polícia

Idoso morre atropelado em acidente na Mogi-Dutra

Vítima estava fora do carro quando uma colisão aconteceu e ocasionou o atropelamento

16 janeiro 2026 - 10h40Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

Um homem, de 64 anos, morreu e outra pessoa ficou ferida após um acidente de trânsito na rodovia Mogi-Dutra (SP-088), em Mogi das Cruzes, na noite desta quarta-feira (15).

Segundo a Polícia Militar, o acidente envolveu três automóveis e um caminhão. Um dos veículos perdeu o controle e atingiu a defensa metálica, provocando outras batidas.

Durante a ocorrência, a vítima estava fora do carro, foi atropelada e morreu no local. Outra pessoa foi socorrida com ferimentos leves e socorrida ao hospital.

Os outros condutores não tiveram ferimentos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), todos realizaram o teste de etilômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.

A perícia foi acionada e o caso registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

