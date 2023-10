Idoso morre atropelado por moto em Mogi, e veículo é furtado após acidente

Um idoso de 61 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na tarde desta quarta-feira (4) na Avenida Francisco Ferreira Lopes, próximo à estação Braz Cubas, em Mogi das Cruzes.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, o motociclista estava com um passageiro na garupa pela faixa da direita da via. Ambos disseram que vítima teria saído de trás de um veículo e surgido na frente da moto.

Não houve tempo de frear. Por conta disso, a moto em que ambos estavam acabou atingindo Arismario Batista da Silva, que morreu ainda no local do acidente. Em seguida, a motocicleta ainda encostou em outro carro.

O motociclista parou para prestar socorro, mas não foi possível salvar o idoso.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o motociclista foi até a delegacia no início da madrugada desta quinta-feira (5) para denunciar que a moto envolvida no acidente – uma Honda CG 160 Fan - foi furtada do local do acidente.

O documento diz que o homem retornou ao local por volta da 01h10 e não viu mais a moto, e que ficou sabendo que dois indivíduos foram vistos retirando o veículo do local.

Tanto o atropelamento quanto o furto da moto foram registrados na Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes.