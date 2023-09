Idoso morre queimado durante incêndio em Mogi; Polícia Civil investiga o caso

A Polícia Civil de Mogi das Cruzes investiga a morte de um idoso de 62 anos ocorrida na noite do último sábado (23) na Avenida Romilda Pecorari Nor, no distrito de Sabaúna, em Mogi das Cruzes. A vítima sofreu queimaduras de 3° grau em um incêndio ocorrido dentro de casa.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, a esposa da vítima disse à Polícia que havia saído para ir à igreja e que deixou o idoso se trocando em casa para também ir à igreja.

Quando já estava no local, a mulher recebeu a notícia de que sua residência havia pegado fogo. Chegando na casa, ela foi informada sobre a morte do companheiro.

À Polícia, a mulher disse acreditar que a vítima não conseguiu sair da residência por conta das grades nas janelas. As chamas teriam consumido um sofá e roupas, se alastrando rapidamente e atingindo a vítima.

Ao verem a casa pegando fogo, vizinhos tentaram socorrer a vítima, mas não conseguiram. O local foi preservado e a perícia foi acionada. O caso foi registrado como incêndio e morte acidental na Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes.