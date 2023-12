Idoso sequestrado é libertado de cativeiro em Suzano

A Polícia Militar resgatou na manhã desta quinta-feira (7), um idoso de 71 anos, que foi sequestrado e mantido em cativeiro, na noite desta quarta-feira (06) no Jd. Ana Rosa, em Suzano.

Segundo o filho da vítima, foi exigida uma quantia em dinheiro para libertá-lo. A vítima havia sido dopada. Após o resgate o idoso foi levado para o hospital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um dos envolvidos no crime seria conhecido do idoso.

A ocorrência está sendo registrada no Centro de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes.

Matéria em atualização.