Idoso suspeito de agredir companheira e neto autista é preso em Suzano

Um homem, de 67 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (6), suspeito de agredir a companheira, de 62 anos, e o neto, de 12 anos, portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A Polícia Militar foi acionada para atender a um chamado de violência doméstica na Rua Marcilio Alves de Carvalho, no Jardim Cacique.

No local, os policiais ouviram os adultos. O idoso alegou que o neto estava "fazendo pirraça" e, por isso, decidiu retirar o celular das mãos dele. Após isso, a companheira decidiu apartar os dois e o idoso a empurrou, o que resultou em uma queda.

A mulher relatou o msemo: notou uma agressividade do marido com a criança e, quando foi separar os dois, foi empurrada. Após o empurrão, a idosa caiu e teve escoriações no tórax.

Os policiais encaminharam os envolvidos para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, onde o suspeito permaneceu preso por violência doméstica e lesão corporal, no contexto da Lei Maria da Penha